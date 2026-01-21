PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Leimen ein hochwertiges Auto.

Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen Jeep Grand Cherokee am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf seinem Stellplatz in der Franz-Schubert-Straße in Höhe des Robert-Stolz-Wegs ab und verschloss ihn. Als er am folgenden Mittwochmorgen gegen 6:50 Uhr zu dem Stellplatz zurückkehrte, bemerkte er, dass der Jeep verschwunden war. Der Wert des Fahrzeugs wird mit rund 30.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

