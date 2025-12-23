Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Geräteschuppens

Zweibrücken (ots)

Am 23.12.2025, gegen 06.34 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer den Brand eines Gartenhauses in der Kohlenhofstraße in Zweibrücken mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit drei Fahrzeug und 15 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Gartenhäuser verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell