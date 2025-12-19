Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs

Zweibrücken (ots)

Zwei Frauen sind am Donnerstagvormittag (18.12.2025) Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 10.30 Uhr betrat eine 64-Jährige einen Discounter in der Saarlandstraße. Ihr Portemonnaie befand sich in ihrer Umhängetasche. Im Kassenbereich bemerkte die Dame, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihre blaue Geldbörse fehlte. In der Maxstraße kaufte eine 60-jährige Zweibrückerin kurz vor 11 Uhr in einem Ladengeschäft ein. Kurz darauf bemerkte sie, dass sich ihr schwarzes Lederportemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Besonders dreist: Unmittelbar nach der Tat versuchten die Täter, mit der erbeuteten EC-Karte Bargeld an einem Automaten abzuheben. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. |krä

