Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Männer prügeln sich auf der Straße - Vier verletzte Personen

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend (16.12.2025) gingen mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion ein. Die Anrufer meldeten kurz nach 20 Uhr eine größere Schlägerei in der Waisenhausstraße. Einsatzkräfte der Pirmasenser Polizei stellten vor Ort zwei verletzte Personen auf der Straße sowie zwei verletzte Personen in einer dortigen Erdgeschosswohnung fest. Alle Beteiligten trugen nach derzeitigem Erkenntnisstand auch Schnittverletzungen davon und wurden in umliegende Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung gebracht. Die Polizei hat gegen die Männer im Alter zwischen 27 und 56 Jahren jeweils Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf und Motiv dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell