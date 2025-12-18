PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Autodiebstahl

Bechhofen(Kreis Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.12.2025) machten sich unbekannte Personen an einem Fahrzeug in der Rosenkopfer Straße zu schaffen. Gegen Mitternacht schreckte der Besitzer eines Cadillacs durch das Auslösen der Alarmanlage auf. Vor seinem Anwesen konnte er eine dunkle Gestalt beobachten, die sofort die Flucht ergriff und auf der Beifahrerseite in einen bereitstehenden weißen Pkw stieg. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung der Ortsmitte von Bechhofen. Einsatzkräfte stellten vor Ort Aufbruchsspuren an dem Wagen fest. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

