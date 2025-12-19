PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Löste eine Gravurmaschine den Brand aus? - Hoher Sachschaden

Merzalben (Südwestpfalz) (ots)

Am Donnerstagvormittag (18.12.2025) rückten Kräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei zu einem Zimmerbrand in der Hammelsbachstraße aus. Um kurz vor 11 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle. Alle Bewohner des freistehenden Mehrfamilienhauses befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Sicherheit. Im ersten Obergeschoss des Anwesens wurde von der Feuerwehr ein in Vollbrand stehendes Zimmer festgestellt und gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Polizei vermutet nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, dass der Wohnungsinhaber zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine Gravurmaschine betrieb, die das Feuer schließlich entfachte. Der Verantwortliche musste mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

