Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Feuerwehrgerätehauses

Bechhofen (Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat das Feuerwehrgerätehaus in der Rosenkopfer Straße gebrannt. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand schlugen die Flammen gegen 4:30 Uhr aus dem Dachstuhl des Stützpunktes der Freiwilligen Feuerwehr. Die alarmierten Wehrleute leiteten Löscharbeiten ein und brachten ihre Fahrzeuge in Sicherheit. Durch den Brand wurde das Feuerwehrhaus zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Vor dem Hintergrund, dass weder eine Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden können, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 zu melden. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell