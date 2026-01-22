PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch ereignete sich auf der L 598 zwischen Walldorf und St. Leon-Rot ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem VW Polo von Walldorf in Richtung Rot. An einer Abbiegung wollte der Mann nach rechts abbiegen und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit. Der 30-jährige Fahrer des nachfolgenden Suzuki erkannte dies und bremste sein Auto rechtzeitig ab. Das gelang dem hinter ihm befindlichen 31-jährigen Fahrer eines VW Caddy jedoch nicht mehr, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Der Caddy prallte auf das Heck des Suzuki, welcher wiederum auf den VW Polo geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl der der Polo-Fahrer als auch der Fahrer des Suzuki leicht. Beide begaben sich eigenständig in medizinische Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

