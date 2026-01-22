Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Gartenwerkzeuge aus Kleingarten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag entwendeten drei bislang unbekannte Täter mehrere Gartenwerkzeuge aus einem Abstellraum eines Kleingartens im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost.

Die Männer haben sich zunächst gegen 17:00 Uhr Zugang zu dem Abstellraum des Kleingartens in der Max-Joseph-Straße verschafft. Als sie von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, sollen sich die drei Tatverdächtigen als Handwerker ausgegeben haben. Dies stellte der Zeuge jedoch in Frage, woraufhin die Männer mit zwei weiß/grauen Plastiktüten schlagartig die Flucht in Richtung Ausgang der Kleingartenanlage ergriffen.

Der Zeuge verlor die Unbekannten kurze Zeit später aus den Augen und verständigte im Nachgang die Polizei.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich, - etwa 18 Jahre bis 19 Jahre alt, - circa 170 cm groß, - kräftige Statur, - süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, - trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke.

Person 2:

- männlich, - etwa 18 Jahre alt, - circa 170 cm groß, - schmale Statur, - süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, - trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke.

Person 3:

- männlich, - etwa 18 Jahre alt, - circa 170 cm groß, - schmale Statur - süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, - dunkler Hauttyp, - trug eine braune Jacke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl und den drei Unbekannten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell