Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montag gegen 15:00 Uhr und Mittwoch gegen 12:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Vereinsgebäude in der Maisbacher Straße.

Die Täter verschafften sich zunächst über das Dach des Gebäudes Zugang zu dem Innenraum und hebelten anschließend mehrere Türen auf. Im Inneren wurde nach Wertgegenständen gesucht und schließlich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Durch das gewaltsame Eindringen sowie das Öffnen mehrerer Türen entstand erheblicher Sachschaden. Die konkrete Höhe des gesamten Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell