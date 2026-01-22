PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montag gegen 15:00 Uhr und Mittwoch gegen 12:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Vereinsgebäude in der Maisbacher Straße.

Die Täter verschafften sich zunächst über das Dach des Gebäudes Zugang zu dem Innenraum und hebelten anschließend mehrere Türen auf. Im Inneren wurde nach Wertgegenständen gesucht und schließlich Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Durch das gewaltsame Eindringen sowie das Öffnen mehrerer Türen entstand erheblicher Sachschaden. Die konkrete Höhe des gesamten Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:12

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Gartenwerkzeuge aus Kleingarten - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochnachmittag entwendeten drei bislang unbekannte Täter mehrere Gartenwerkzeuge aus einem Abstellraum eines Kleingartens im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Die Männer haben sich zunächst gegen 17:00 Uhr Zugang zu dem Abstellraum des Kleingartens in der Max-Joseph-Straße verschafft. Als sie von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:08

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten entstand beträchtlicher Sachschaden. Eine 25-jährige Frau war gegen 14:30 Uhr mit ihrem VW auf der Straße zwischen den Quadraten B2 und B3 in Richtung Kunststraße unterwegs. An der Kreuzung B2/C3 nahm sie einer 24-jährigen Nissan-Fahrerin, die von rechts kam, die Vorfahrt, und es kam zur Kollision der beiden ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:57

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch ereignete sich auf der L 598 zwischen Walldorf und St. Leon-Rot ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem VW Polo von Walldorf in Richtung Rot. An einer Abbiegung wollte der Mann nach rechts abbiegen und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit. Der 30-jährige Fahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren