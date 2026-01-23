Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagmorgen in Heidelberg-Schlierbach.

Eine 58-jährige Frau war kurz nach 8 Uhr mit ihrem Kia auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Als ein vor ihr fahrender 32-Jähriger seinen Toyota abbremsen musste, fuhr die 58-Jährige ihm ins Heck und schob ihn gegen den Mercedes eines 55-jährigen Mannes, der sich vor den beiden Fahrzeugen befand. Der 32-jährige Toyota-Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Oberarm und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Für den Kia und den Toyota wurden Abschleppfahrzeuge angefordert, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell