Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kupferkabel von Firmengelände gestohlen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl am vergangenen Wochenende bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter fuhren am Samstag- und Sonntagabend (17. und 18. Januar) auf ein Firmengelände an der Bochumer Straße. Auf dem Gelände entfernten sie ein Zaunelement und verschafften sich so Zugang zu dort gelagerten Kabeltrommeln. Sie nahmen mehrere, große Kabeltrommeln mit. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Tätern und mehrere Männer. Sie waren mit einem silbernen Ford Transit und einem dunklen VW Caddy unterwegs. Für den Transport nutzen die Täter auch einen großen Anhänger. Dieser wurde zuvor an der Herner Straße von einer Firma für Mietgeräte entwendet. Der Anhänger mit gelber Plane wurde mittlerweile wieder aufgefunden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

