Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 14-Jährige Vermisste wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach einer 14-Jährigen aus Dorsten hat sich erledigt. Sie konnte am heutigen Tag wohlbehalten angetroffen werden.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten um Löschung der geteilten Fahndungsaufrufe und insbesondere der veröffentlichten Fotos.
