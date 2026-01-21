Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Mann. Der Unbekannte war an der Horster Straße unterwegs. Vor einem Restaurant schlug er einem Mann aus Essen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit vier weiteren Personen. Hier finden Sie ein Foto und weitere Infos zu dem Vorfall:

https://polizei.nrw/fahndung/192527

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

