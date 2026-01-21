Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Mann. Der Unbekannte war an der Horster Straße unterwegs. Vor einem Restaurant schlug er einem Mann aus Essen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit vier weiteren Personen. Hier finden Sie ein Foto und weitere Infos zu dem Vorfall:
https://polizei.nrw/fahndung/192527
Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.
