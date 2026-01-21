PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Mann. Der Unbekannte war an der Horster Straße unterwegs. Vor einem Restaurant schlug er einem Mann aus Essen unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit vier weiteren Personen. Hier finden Sie ein Foto und weitere Infos zu dem Vorfall:

https://polizei.nrw/fahndung/192527

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:35

    POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Zeugen nach Einbruch/ Diebstahl gesucht

    Recklinghausen (ots) - Dorsten: Heute kam es am frühen Morgen zu einem Einbruch in eine Firma an der Straße "Burenkamp". Nach ersten Ermittlungen warfen unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Die Unbekannten entwendeten zahlreiche Werkzeuge und flüchteten dann über den Einstiegsweg. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 04:00 Uhr durch das Scheibenklirren auf ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:59

    POL-RE: Marl: Mann ohne Führerschein und mit mutmaßlichem Diebesgut unterwegs

    Recklinghausen (ots) - Am Dienstagvormittag wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer kontrollieren, der auf der Bergstraße unterwegs war. Der Mann gab jedoch Gas, bog dann auf einen Parkplatz eines Supermarktes ab und stellte sein Auto dort ab. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, stieg dieser aus dem Fahrzeug, ließ eine Tüte fallen, schob sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren