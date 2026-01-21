PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: mutmaßliche Betrügerin mit Fotos gesucht

POL-RE: Dorsten: mutmaßliche Betrügerin mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hob mit einer EC-Karte einer Seniorin an einer Bank am Hellweg unberechtigt Bargeld ab. Die Seniorin hatte ihre Karte vermutlich kurz davor verloren. Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei jetzt nach der Tatverdächtigen. Hier finden Sie weitere Informationen und Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/192426

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Hinweise entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

