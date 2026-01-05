Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter nach Brand in Schuppen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Beim Versuch, einen in Brand stehenden Schuppen am Sonntagvormittag (04.01.2026) in der Asangstraße zu löschen, hat sich ein 51-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann alarmierte gegen 10.45 Uhr selbstständig die Rettungskräfte, nachdem er Brandgeruch aus seinem Schuppen wahrnahm. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er zuvor heiße Asche unsachgemäß entsorgt haben. Durch das Feuer wurden vier Fahrräder, die im Schuppen standen, beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

