Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache haben am Freitagabend (02.01.2026) nahezu zeitgleich an drei Örtlichkeiten Mülltonnen gebrannt. Zeugen entdeckten gegen 19:50 Uhr jeweils Brände an der Schlosserstraße, der Cottastraße und der Immenhofer Straße und setzen den Notruf ab. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände, in der Cottastraße wurde neben den Müllcontainern auch der Rollladen einer Wohnung und ein Fahrradunterstand beschädigt. Ob die Brände in einem Zusammenhang stehen wird derzeit geprüft. Insgesamt wird der Sachschaden an allen drei Brandorten auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

