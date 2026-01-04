Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub nach Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann schlug am Samstagnachmittag (03.01.2026) an einem geparkten Fahrzeug eine Scheibe ein und überfiel anschließend einen 65-jährigen Mann, der ihm auf seinem Fluchtweg begegnete. Der unbekannte Mann schlug gegen 14.00 Uhr die Scheibe eines auf einem Parkplatz am Triebweg geparkten VW Touran ein und entwendete hieraus Parfum, einen Schlüsselbund und zwei Sonnenbrillen. Anschließend lief der Mann auf dem Fußweg in Richtung U-Bahnhaltestelle "Sportpark", wo er einem 65-jährigen Mann begegnete, den er nach kurzem Ansprechen unvermittelt zu Boden riss. Anschließend nahm der Räuber das Mobiltelefon des 65-Jährigen an sich und flüchtete über den Parkplatz. Mehrere Passanten, die den Überfall beobachtet hatten, verfolgten den Räuber und versuchten erfolglos, diesen an seiner weiteren Flucht zu hindern. Der Unbekannte ließ schließlich das Mobiltelefon fallen und rannte in Richtung Stefan-Zweig-Straße davon. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurden die aus dem Touran gestohlenen Gegenstände, außer den beiden Sonnenbrillen im Wert von mehreren Hundert Euro, in der Nähe des geparkten Fahrzeugs wieder aufgefunden. Die Zeugen beschrieben den Unbekannten als zirka 180 Zentimeter groß und sehr schlank, er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein, hatte kurze schwarze Haare, die an den Seiten und hinten sehr kurz rasiert waren. Er soll eine sehr schlechte Haut und eine auffällige Narbe auf der linken Gesichtshälfte gehabt haben. Seine Bekleidung wird insgesamt als dunkel beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

