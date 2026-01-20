POL-RE: POL-RE: Gladbeck/ Bottrop: Seniorin wieder da

Polizeipräsidium Recklinghausen
Die Fahndung nach einer Seniorin aus Gladbeck hat sich erledigt. Die 67-Jährige konnte am heutigen Tag angetroffen werden. Sie ist wohlauf.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten um Löschung der geteilten Fahndungsaufrufe und insbesondere der veröffentlichten Fotos.
