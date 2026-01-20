PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kleinkind stürzt aus Fenster - Polizei geht von Unfall aus

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend ist ein 1-jähriges Kleinkind (20 Monate) aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in ein Krankenhaus, es bestand keine Lebensgefahr.

Das Kind war gegen 17:00 Uhr aus einem Fenster der Wohnung an der Trogemannstraße gefallen. Das Fenster befindet sich in der dritten Etage. Das Kind fiel auf ein Vordach über dem Erdgeschoss.

Wie es genau zu dem Sturz des Kindes gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei bislang von einem Unfall aus. Das Kind blieb zunächst im Krankenhaus.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

