Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Einbrüche im Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop- Zeugenhinweise erbeten

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte Täter drangen am Freitag (16.01) zwischen 10.30 Uhr und 12.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Grullbadstraße ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute (Bargeld).

Im Zeitraum von Freitag (16.01.), 7.30 bis Samstag (17.01), 13.19 Uhr gelang es unbekannten Tätern über ein Nachbargrundstück auf die Terrasse eines Einfamilienhauses an der Karl-Friedrich-Gauß-Straße zu kommen. Nachdem sie vergeblich versuchten, die Terassentür zu öffnen, schlugen sie eine Scheibe ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entkamen über die Terassentür mit mehreren Armbanduhren sowie einem Schranktresor.

Am Samstag (17.01) gegen 18:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer zunächst zwei Terrassentüren einer Erdgeschosswohnung am Johannes-Kampmeyer-Weg in Recklinghausen (Suderwich) aufzuhebeln. Als dies nicht gelang warfen sie um 18:40 Uhr mit einem Pflasterstein die Scheibe eines kleineren Fensters ein. Durch das Klirren wurde ein Passant aufmerksam, so dass die beiden Täter sich zunächst fußläufig über die Nachbargrundstücke hinweg von der Tatörtlichkeit entfernten. In der angrenzenden Wilhelminenstraße konnten sie beim Einsteigen in einen schwarzen Kleinwagen (verm. VW Golf) mit einem Kennzeichen aus Dortmund beobachtet werden. Sie flüchteten in Richtung BAB 2. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

- beide männlich - dunkel bekleidet - schwarze Haare - weiße Kopfbedeckung - ein Täter mit Vollbart, der andere mit Oberlippenbart - beide unter 30 Jahre alt

Ebenfalls am Samstag 17.01 in Recklinghausen- Suderwich, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 22:35 Uhr, gelang es unbekannten Tätern eine Eingangstür zu einem Reihenhaus an der Hufschmiedstraße aufzuhebeln. Im Haus wurden die Räume durchwühlt. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Dortmunder Straße gelang es einem Täter in Zeitraum von Sonntag (18.01),17:30 Uhr bis heute (19.01), 08:15 Uhr durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die dahinterliegende Erdgeschosswohnung zu kommen. Nach dem Auffinden von Bargeld im Esszimmer verließ der Täter das Haus in unbekannte Richtung.

Herten

Am Freitag, 16. Januar, drangen unbekannte Täter zwischen 9.10 Uhr und 14.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Beckmannskamp in Herten-Stadtmitte ein, indem sie ein Fenster auf der Gebäude-Rückseite aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Mit Bargeld und Schmuck gelang ihnen die Flucht.

Über ein Baugerüst drangen ein oder mehrere Täter am 16. Januar zwischen 15.00 und 19.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Schützenstraße in Herten ein. Sie öffneten die Balkontür gewaltsam und durchsuchten mehrere Räume. Sie entkamen mit Bargeld und Gold.

Marl

Nachdem es unbekannten Tätern nicht gelang, die Haustür aufzuhebeln, drangen sie am Freitag, 16. Januar, zwischen 13 und 23 Uhr über ein Wohnzimmer in ein Einfamilienhaus an der Bayernstraße in Marl-Drewer ein. Zuvor hebelten sie die Gartentür auf. Der oder die Täter öffneten die Terassentür und flohen unerkannt.

Haltern am See

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 10.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Lünzumer Weg in Haltern am See ein. Im Keller brachen sie eine Tür auf. Innerhalb der Tatzeit konnte ein Zeuge zwei Männer sehen, die das Haus durch die Eingangstür verließen und in Richtung eines nahen Waldwegs gingen. Beschreibung: - Männlich - Circa 180-190 cm groß - Etwa 30-40 Jahre alt - Akzentfreies deutsch - Schwarze Haare - Schlanke Statur - Schwarze Trainingsanzüge - Mitgeführte Einkaufstüte eines Discounters

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Samstag, 20.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wartburgstraße in Castrop-Rauxel ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten sie ins Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.

Bottrop

Zwei aufgehebelte Türen (Haus- und Wohnungseingang) eröffneten einem oder mehreren unbekannten Tätern am Freitag zwischen 19.55 und 20.25 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wittekindstraße in Bottrop-Eigen. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck durch die Eingangstür. Nachbarn nahmen im Tatzeitraum mehrfach laute Knallgeräusche wahr.

Dorsten- zwei Einbrüche in Kindergärten

Am vergangenen Wochenende (Freitag,16. Januar,18:00 Uhr bis Montag, 19.Januar,06:50 Uhr) wurde in die Kindergärten an den Straßen "Talaue" und "Wischenstück" eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Fluchttür sowie eines Fensters gelang es Unbekannten in die jeweiligen Gebäude zu kommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden technische Geräte sowie eine Musikbox entwendet.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

