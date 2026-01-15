Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Luxusarmbanduhr von Handgelenk gerissen - Polizei fahndet nach Räubern und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 13. Januar 2026, 17:46 Uhr

Zwei unbekannte Täter rissen einem Mann am späten Dienstagnachmittag eine Luxusuhr vom Handgelenk und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprachen zwei unbekannte Männer einen 64-Jährigen an der Kreuzung Berliner Allee/ Kreuzstraße/ Stresemannstraße an und fragten ihn, ob er ein Foto von ihnen machen könne. Dafür übergab einer der Männer ihm ein Smartphone. Bei der Rückgabe des Gerätes griff einer der Täter dann an das Handgelenk des 64-jährigen Geschädigten und schlug ihn in der nachfolgenden körperlichen Auseinandersetzung mehrfach ins Gesicht. Anschließend floh einer der Tatverdächtigen über die Kreuzstraße in Richtung Steinstraße, der andere über die Stresemannstraße in Richtung Oststraße.

Unmittelbar danach stellte der Geschädigte fest, dass seine Armbanduhr der Marke Rolex von seinem linken Handgelenk gerissen wurde. Der Wert der Uhr beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Der 64-jährige Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Tatverdächtige waren circa 25 Jahre alt, trugen einen leichten Bart und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zudem sprachen sie fließend Deutsch und hatten ein nordafrikanisches Aussehen. Einer der Männer hatte eine schmale Statur und trug eine schwarze Mütze sowie einen grauen Mantel. Der andere Mann trug eine schwarze Jacke und hatte eine schmale bis leicht kräftige Statur.

Hinweise nehmen die Spezialisten des Raubkommissariats unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

