POL-D: Holthausen - Einbruch in Lagerhalle - Umfangreiche Tatbeute sichergestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Montag, 12. Januar 2026, 23:50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag nahmen Polizeibeamte zwei Männer fest. Sie stehen im Verdacht in mehrere Lagerräume in Holthausen eingebrochen zu sein. Die Beamten stellten eine große Menge mutmaßlicher Tatbeute sicher. Ein dritter Tatverdächtiger ist identifiziert, aber noch nicht gefasst.

Kurz vor Mitternacht entsendeten Beamte der Düsseldorfer Leitstelle Polizeikräfte der Wache Wersten zur Reisholzer Werftstraße 76 in Holthausen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wählte zuvor den Notruf, da er offensichtlich Einbrecher in den dortigen Self-Storage Lagerräumen entdeckt hatte und diese daraufhin flüchteten.

In unmittelbarer Tatortnähe fielen Polizeibeamten in zivil schließlich zwei Männer auf, die ihre Oberbekleidung wechselten und diese offenbar in einem Mülleimer entsorgen wollten. Außerdem waren sie, trotz der winterlichen Temperaturen, nass geschwitzt und trugen dreckige sowie durchnässte Kleidung.

Die Beamten kontrollierten die beiden Männer, bei denen es sich um einen 20-jährigen Rumänen und einen 18-Jährigen (Staatsangehörigkeit unbekannt) handelt. Nach ihrer ersten Vernehmung hatten sie gestanden, zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen, in das Gebäude mit den Lagerräumen eingedrungen zu sein und dort mehrere Gegenstände in einen Aufzug transportiert zu haben. Der dritte Komplize, der mittlerweile identifiziert wurde, sei mit einem Transporter geflohen.

Nach der Begehung des Tatortes konnten die Beamten diverse aufgebrochene Lagerräume feststellen. Im Aufzug des Gebäudes standen unter anderem Fahrräder, Werkzeuge und Elektrogeräte zum Abtransport bereit.

Die beiden Männer wurden festgenommen und werden heute einem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

