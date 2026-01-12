Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Süd - 14-jähriges Mädchen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 09. Januar 2026, ca. 07:30 Uhr

Nachdem ein Unbekannter bei einem Abbiegemanöver ein 14-jähriges Mädchen angefahren und sich anschließend von Umfallort entfernt hatte, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Die 14-Jährige überquerte am Freitagmorgen die Behrenstraße und wurde dabei von dem Fahrer eines Kleintransporters übersehen, als dieser von der Kettwiger Straße kommend in die Behrenstraße einbog. Infolge dessen fuhr der Fahrer das Mädchen an. Sie stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Fahrer stieg zwar noch aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Da die 14-Jährige aber unter Schock stand, gab sie an, dass sie unverletzt sei. Daraufhin fuhr der Mann weiter.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer machen können. Der Mann soll ca. 180 cm groß und ca. 40 bis 50 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, einen kurzen Bart und trug ein weißes T-Shirt mit "DHL"-Aufschrift. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0211 870-0 zu wenden.

