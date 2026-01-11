Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 10. Januar 2026, 16:42 Uhr

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Hamm. Der Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rotlicht der Fußgängerampel über die Straße gelaufen und dann von einem Pkw erfasst worden.

Nach den aktuellen Erkenntnissen wollte der 49-Jährige an der Kreuzung Völklinger Straße/Fährstraße die Völklinger Straße in Richtung Hamm überqueren. Nach Aussagen von Zeugen sei er dabei trotz des Rotlichts der für ihn geltenden Ampel über die Fahrbahn gerannt. Ein 41-Jähriger, der mit seinem VW bei Grünlicht auf der Völklinger Straße in Richtung Südring fuhr, erkannte den Fußgänger zu spät und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 49 Jahre alte Passant musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell