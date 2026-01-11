Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Bewaffneter Raub auf Kiosk - Zwei maskierte Tatverdächtige flüchten mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 09. Januar 2026, 22:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Raubtat am Freitagabend in Friedrichstadt. Zwei maskierte Männer hatten zwei Frauen in einem Kiosk mit einer Machete bedroht und waren anschließend mit der Kasse geflohen.

Nach den bisherigen Ermittlungen betraten die beiden Unbekannten gegen 23 Uhr das Ladenlokal an der Hüttenstraße. Sie bedrohten die beiden anwesenden weiblichen Betreiber mit einer Machete und forderten die Herausgabe der Kasse. Kurz darauf flohen sie mit der Geldkassette und einigen Hundert Euro Inhalt aus dem Kiosk in Richtung Corneliusstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Eine der Frauen verletzte sich leicht an der Klinge der Tatwaffe.

Der erste Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und dünn. Trotz Maskierung mit Schal und Kapuze soll seine schwarze Hautfarbe erkennbar gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Lederjacke, schwarzer Jogginghose, schwarzen Schuhen und schwarzen Stoffhandschuhen bekleidet.

Der zweite Räuber ist etwa 1,85 Meter groß und ebenfalls dünn. Er war auch komplett in schwarz wie sein Komplize gekleidet, mit dem Unterschied, dass er eine schwarze Jacke aus Stoff trug. Auch bei ihm soll trotz der Maskierung die schwarze Hautfarbe zu erkennen gewesen sein.

Die Spezialisten des Raubkommissariats KK 13 bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0211 8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell