Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Griff durch eingeschlagene Schaufensterscheibe - Frau auf frischer Tat bei Diebstahl festgenommen

Düsseldorf (ots)

Eller - Griff durch eingeschlagene Schaufensterscheibe - Frau auf frischer Tat bei Diebstahl festgenommen

Tatzeit: Freitag, 09. Januar 2026, 21:24 Uhr

Auf frischer Tat konnten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Süd am Freitagabend eine Frau in Eller vorläufig festnehmen. Diese hatte offenbar zuvor ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts geschlagen und Bekleidungsgegenstände gestohlen.

Gegen 21:30 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner der Zeppelinstraße, die durch einen lauten Knall sowie ein Klirren aufgeschreckt worden waren. Sie schilderten den Polizisten der Leitstelle quasi live, wie eine Frau durch ein frisch in die Scheibe eines Ladenlokals geschlagenes Loch in die Auslage des Geschäfts griff und Bekleidungsgegenstände "herausangelte". Die schnell eintreffenden Beamten einer Funkstreife konnten die Verdächtige noch vor dem Laden antreffen und kontrollieren. Bei der alkoholisierten 46-jährigen Deutschen fanden sie eine Jacke und mehrere Schuhe, die offensichtlich aus dem Diebstahl stammten. Griffbereit führte die Frau zudem mehrere Messer mit sich. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, von wo sie nach einer Blutprobenentnahme und der Fertigung der entsprechenden Strafanzeigen entlassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

