POL-D: Neuss - A 57 Richtung Nijmegen - Höhe Rastplatz Nievenheim - Schwerer Verkehrsunfall - Erhebliche Verkehrsbehinderungen - Drei Personen verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 13. Januar 2026, 19:59 Uhr

Zwei schwer und ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls von Dienstagabend auf der A 57 Richtung Nijmegen in Höhe des Rastplatzes Nievenheim. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 35-jähriger polnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Mönchengladbach auf der A 57 mit seinem Pkw Mercedes. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf dem linken Fahrstreifen auf den vor ihm fahrenden Audi einer 46-Jährigen aus Düsseldorf auf. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender 49-Jähriger aus Neuss erkannte die Unfallstelle zu spät und prallte mit seinem Lotus gegen den stehenden Audi und den Mercedes. Daraufhin touchierte er noch zwei weitere Pkw. Ein sechstes Fahrzeug wurde von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Der 35-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde vor Ort Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, zudem beobachteten Zeugen, wie er an der Unfallstelle mutmaßlich Alkohol zu sich nahm. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die 46-jährige Fahrerin des Audi wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr konnte bei ihr nicht ausgeschlossen werden. Der 49-Jährige aus Neuss verletzte sich leicht und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Ein Rettungshubschrauber landete mit einem Notarzt an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Neuss sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Richtungsfahrbahn Nijmegen war bedingt durch die Unfallspurensicherung und die Reinigungsarbeiten noch bis in die heutigen Morgenstunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

