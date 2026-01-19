Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein Spaziergänger, der am 18.01.2026 gegen 14:00 h in Bottrop am Alten Postweg unterwegs war, ist von zwei Männer beraubt worden. Einer packte den 44-Jährigen Bottroper von hinten und bedrohte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Ein anderer kam aus dem Gebüsch. Sie forderten die Geldbörse und das Handy des Bottropers. Dann flüchteten sie mit den erbeuteten Gegenständen auf Fahrrädern in Richtung Dinslaken. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, Mitte 20, ca. 1,80 -1,85 m Bekleidung: rot/schwarze Windbreaker Jacke, weißer Fahrradhelm, Fahrradhandschuhe (Fingerkuppen frei), Schlauchschal, 2: männlich, Mitte 20, ca. 1,80-1,90m, kräftige Statur, Bekleidung: Schlauchschal, insgesamt dunkel gekleidet. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

