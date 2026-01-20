Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: mutmaßliche Fahrraddiebe gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei Recklinghausen aktuell nach zwei tatverdächtigen Männern. Sie stehen im Verdacht, ein Pedelec aus einem Fahrradkäfig am Lipper Weg gestohlen zu haben.
Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192369
Hinweise zu den bislang unbekannten Männern nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.
