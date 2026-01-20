Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: 11-Jähriger wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach einem Jungen aus Gladbeck hat sich erledigt. Der 11-Jährige konnte wohlbehalten in Begleitung seiner Verwandten in Bochum angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell