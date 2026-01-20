POL-RE: Gladbeck: 11-Jähriger wieder da

Recklinghausen (ots) - Ein Spaziergänger, der am 18.01.2026 gegen 14:00 h in Bottrop am Alten Postweg unterwegs war, ist von zwei Männer beraubt worden. Einer packte den 44-Jährigen Bottroper von hinten und bedrohte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Ein anderer kam aus dem Gebüsch. Sie forderten die Geldbörse und das Handy des Bottropers. Dann flüchteten sie mit den erbeuteten Gegenständen auf Fahrrädern in ...

mehr