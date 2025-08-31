PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag gegen etwa 01:30 Uhr wurde durch einen Zeugen ein auffällig fahrendes Fahrzeug in Weimar der Marcel-Paul-Straße gemeldet. Das Fahrzeug touchierte zuvor mehrere geparkte Fahrzeuge und den Zaun eines Mülltonnenstellplatzes. Eine Verkehrskontrolle bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:29

    LPI-J: Automaten aufgebrochen

    Weima (ots) - Samstagnacht, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis etwa 03:00 Uhr haben unbekannte Täter in Schoppendorf die Milchautomaten des dortigen Bioladens aufgebrochen. Dabei betraten diese zunächst das 24h geöffnete Verkaufshäuschen und brachen anschließend die beiden Milchautomaten gewaltsam auf, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die Täter konnten dadurch Beutegut im Wert von ca. 70,00 Euro erlangen. Der entstandene Schachschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:27

    LPI-J: Scheibe mit Hammer eingeschlagen

    Weimar (ots) - Am Freitagvormittag in Weimar in der Carl-von-Ossietzky-Straße beschädigte eine unbekannte männliche Person die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung mit einem Hammer. Anschließend rannte die Person in Richtung des Weimarer Atriums davon und ließ den Hammer am Tatort zurück. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, der Hammer wurde sichergestellt. Hinweise zur Tat bzw. zum Täter ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:25

    LPI-J: Diebstahl aus Pkw

    Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden in Weimar an der Paul-Schneider-Straße aus einem Pkw mehrere Schlüssel entwendet. Die Schlüssel befanden sich in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Unter welchen Umständen sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Fahrzeug verschaffen konnten, ist nicht bekannt. Am Fahrzeug selbst wurde kein Sachschaden verursacht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren