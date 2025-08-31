Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag gegen etwa 01:30 Uhr wurde durch einen Zeugen ein auffällig fahrendes Fahrzeug in Weimar der Marcel-Paul-Straße gemeldet. Das Fahrzeug touchierte zuvor mehrere geparkte Fahrzeuge und den Zaun eines Mülltonnenstellplatzes. Eine Verkehrskontrolle bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Atemalkoholwert von 2,24 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

