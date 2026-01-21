Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann ohne Führerschein und mit mutmaßlichem Diebesgut unterwegs

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Autofahrer kontrollieren, der auf der Bergstraße unterwegs war. Der Mann gab jedoch Gas, bog dann auf einen Parkplatz eines Supermarktes ab und stellte sein Auto dort ab. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, stieg dieser aus dem Fahrzeug, ließ eine Tüte fallen, schob sie mit dem Fuß unter das Auto und versuchte dann davonzurennen. Auch seine Beifahrerin (30-35 Jahre alt - schwarze Jacke - weißes T-Shirt - pinker BH - Rock) flüchtete. Die Polizei konnte den Mann nach wenigen Metern stellen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aktuell keinen Führerschein besitzt. Die Polizistinnen und Polizisten konnten in seiner Jacke, in der Tüte und auch im Auto mehrere Schmuckstücke auffinden. Dabei könnte es sich um mutmaßliches Diebesgut handeln. Da sich vor Ort der Verdacht eines Einbruchs erhärtete, stellte die Polizei das Auto und die Beweismittel sicher und nahm den 35-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, mit zur Wache.

Die Ermittlungen - auch dazu, woher der Schmuck stammt- dauern an.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

