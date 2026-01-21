PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Zeugen nach Einbruch/ Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Heute kam es am frühen Morgen zu einem Einbruch in eine Firma an der Straße "Burenkamp". Nach ersten Ermittlungen warfen unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Die Unbekannten entwendeten zahlreiche Werkzeuge und flüchteten dann über den Einstiegsweg. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 04:00 Uhr durch das Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam. Kurz darauf beobachtete er mehrere Personen, die in ein dunkles Fahrzeug stiegen und davonfuhren. Die Täter trugen Stirnlampen.

Gladbeck:

Ein Zeuge konnte heute Morgen gegen 05:15 Uhr einen bislang unbekannten Mann bei einem Diebstahl beobachten. Der Unbekannte beschädigte mit einem Werkzeug die Auslagenscheibe eines Juweliers an der Hochstraße. Anschließend nahm er mehrere Trauringe aus der Auslage. Als er den Zeugen bemerkte, fuhr er mit einem E-Scooter in Richtung Innenstadt davon. Personenbeschreibung: - ca. 1,80 Meter groß - dunkel gekleidet - dunkler Schal vor dem Gesicht - vermutlich ein privater E-Scooter

Hinweistelefon für Zeugen: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren