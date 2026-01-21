Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Zeugen nach Einbruch/ Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Heute kam es am frühen Morgen zu einem Einbruch in eine Firma an der Straße "Burenkamp". Nach ersten Ermittlungen warfen unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Die Unbekannten entwendeten zahlreiche Werkzeuge und flüchteten dann über den Einstiegsweg. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 04:00 Uhr durch das Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam. Kurz darauf beobachtete er mehrere Personen, die in ein dunkles Fahrzeug stiegen und davonfuhren. Die Täter trugen Stirnlampen.

Gladbeck:

Ein Zeuge konnte heute Morgen gegen 05:15 Uhr einen bislang unbekannten Mann bei einem Diebstahl beobachten. Der Unbekannte beschädigte mit einem Werkzeug die Auslagenscheibe eines Juweliers an der Hochstraße. Anschließend nahm er mehrere Trauringe aus der Auslage. Als er den Zeugen bemerkte, fuhr er mit einem E-Scooter in Richtung Innenstadt davon. Personenbeschreibung: - ca. 1,80 Meter groß - dunkel gekleidet - dunkler Schal vor dem Gesicht - vermutlich ein privater E-Scooter

Hinweistelefon für Zeugen: 0800 2361 111

