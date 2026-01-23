PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand, ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der L 723 bei Walldorf.

Eine 59-jährige Frau befuhr gegen 7:15 Uhr mit ihrem Audi die L 723 von Wiesloch kommend in Richtung Autobahn. An der Kreuzung zur B 291, der sogenannten Monsterkreuzung, missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Audi eines 34-Jährigen und dem Cupra eines 43-jährigen Mannes, die von der B 291 nach links auf die L 723 einbogen, und schob diese aufeinander. Die beiden Männer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

