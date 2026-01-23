Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 35-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in ein Wohnanwesen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen erlassen. Dem Tatverdächtigen wird gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen.

Am Donnerstagabend, 22. Januar 2026, gegen 18:45 Uhr, soll der Mann gemeinsam mit einer weiteren, bislang noch nicht bekannten Person aus einem Wohnanwesen im Meißener Weg im Mannheimer Stadtteil Vogelstang mehrere Schmuckstücke aus Gold im Wert von circa 1.500 Euro sowie etwa 200 Euro Bargeld entwendet haben. Hierfür sollen sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses verschafft haben, indem sie zunächst auf den Balkon geklettert seien und anschließend die Fensterscheibe der Balkontür eingeschlagen haben sollen, um in die Räumlichkeiten der Wohnung zu gelangen.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, als sie die beiden beobachtet hatte. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal an der Tatörtlichkeit, sprangen die beiden Männer von dem Balkon der Erdgeschosswohnung und rannten davon. Der 35-jährige Tatverdächtige konnte kurze Zeit später durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden.

Der zweite, bislang unbekannte, Tatverdächtige ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Magdeburger Straße und konnte nicht näher beschrieben werden. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat und insbesondere zu dem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Der 35-jährige Tatverdächtige wurde am Freitag, 23. Januar 2026, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell