Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach
RNK: Personensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

Wiesenbach/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einer Personensuche im Bereich Wiesenbach im Einsatz. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im dortigen Waldgebiet ein 33-Jähriger in hilfloser Lage befindet. Die Suchmaßnahmen werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Die Person wird wie folgt beschrieben: 33 Jahre alt, 187 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit dunkelgrüner Winterjacke, blauer Jeanshose, schwarz-graue Mütze und grünen Winterschuhen. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd unter Tel. 06223 / 92540 und der polizeiliche Notruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

