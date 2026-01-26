PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schlossgarten/ Dooring-Unfall

Coesfeld (ots)

Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen ist am Montag (26.01.26) mit einer Autotür kollidiert. Gegen 8.30 Uhr befuhr sie den Radweg auf der Straße Am Schlossgarten. Als sie ein Fahrzeug passierte, öffnete jemand die Beifahrertür, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt den sogenannten holländischen Griff. Autofahrer greifen mit der rechten Hand an den Türöffner. Dadurch dreht sich der Oberkörper nach links. So können sie sehen, ob sich von hinten Rad-oder Pedelecfahrer nähern. Entsprechend ist der Griff auf der Beifahrerseite mit links anzuwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:08

    POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Einbruch ins düb

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in das düb eingebrochen. Zwischen 22 Uhr am Sonntag (25.01.26) und 5.55 Uhr am Montag (26.01.26) gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise ins Innere. Sie durchsuchten und verwüsteten verschiedene Räume sowie die Kassenbereiche. Zudem waren Styropor-Deckenplatten willkürlich verschoben. Auch lagen Schwimmutensilien ungeordnet in den Räumen verteilt. Angaben über mögliche ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:12

    POL-COE: Dülmen/ Berauscht unterwegs

    Coesfeld (ots) - Drei Autofahrer waren in Dülmen berauscht unterwegs. Bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Dülmen war der freiwillige Drogenvortest am Samstag (24.01.26) positiv auf MDMA, bei einem 27-jährigen Dülmener Autofahrer verlief dieser am Montag (26.01.26) positiv auf MDMA und Benzodiazepin und ein freiwilliger Alkoholtest war bei einer 62-jährigen Autofahrerin aus Marl am Freitag (23.01.26) mit rund 1,4 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren