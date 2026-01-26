Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schlossgarten/ Dooring-Unfall

Coesfeld (ots)

Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen ist am Montag (26.01.26) mit einer Autotür kollidiert. Gegen 8.30 Uhr befuhr sie den Radweg auf der Straße Am Schlossgarten. Als sie ein Fahrzeug passierte, öffnete jemand die Beifahrertür, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt den sogenannten holländischen Griff. Autofahrer greifen mit der rechten Hand an den Türöffner. Dadurch dreht sich der Oberkörper nach links. So können sie sehen, ob sich von hinten Rad-oder Pedelecfahrer nähern. Entsprechend ist der Griff auf der Beifahrerseite mit links anzuwenden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell