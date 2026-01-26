POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Durch das Aufschneiden einer Schiebetür gelangten Unbekannte in den Laderaum eines Transporters an der Robert-Bosch-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Freitag (23.01.26) und 6.15 Uhr am Montag (26.01.26). Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge. Im Zuge der Tat versuchten die Täter zudem, in ein Gebäude der betroffenen Firma zu gelangen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell