POL-COE: Nottuln, Kurze Straße/ Grauer Toyota Rav 4 gestohlen

Coesfeld (ots) - Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen ist am Montag (26.01.26) mit einer Autotür kollidiert. Gegen 8.30 Uhr befuhr sie den Radweg auf der Straße Am Schlossgarten. Als sie ein Fahrzeug passierte, öffnete jemand die Beifahrertür, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt ...

