POL-COE: Nottuln, Kurze Straße/ Grauer Toyota Rav 4 gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (26.01.26) einen grauen Toyota Rav 4 an der Kurzen Straße entwendet. Dieser stand vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz. Passiert ist das gegen 2.20 Uhr. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell