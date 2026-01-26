PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kurze Straße/ Grauer Toyota Rav 4 gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (26.01.26) einen grauen Toyota Rav 4 an der Kurzen Straße entwendet. Dieser stand vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz. Passiert ist das gegen 2.20 Uhr. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:37

    POL-COE: Lüdinghausen, Ludwig-Erhard-Straße/ Transporter aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Ludwig-Erhard-Straße einen Transporter aufgebrochen. Zwischen 22 Uhr am Freitag (23.01.26) und 10 Uhr am Montag (26.01.26) öffneten die Täter gewaltsam das Schloss der Schiebetür und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Bosch. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:34

    POL-COE: Havixbeck, Brock/ Auto rutscht in Graben

    Coesfeld (ots) - Gegen 10.05 Uhr ist am Montag (26.01.26) ein 26-jähriger Autofahrer aus Coesfeld von der L843 abgekommen. In der Bauerschaft Brock rutschte das Auto in einen Graben. Zur Unfallzeit schneite es. Mit einem Rettungswagen kam der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:24

    POL-COE: Dülmen, Am Schlossgarten/ Dooring-Unfall

    Coesfeld (ots) - Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen ist am Montag (26.01.26) mit einer Autotür kollidiert. Gegen 8.30 Uhr befuhr sie den Radweg auf der Straße Am Schlossgarten. Als sie ein Fahrzeug passierte, öffnete jemand die Beifahrertür, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Tipp der Polizei, wie solche Unfälle zu vermeiden sind: Es gibt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren