PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260119-3-K Explosion vor Autowerkstatt in Mülheim - Kripo sucht nach zwei männlichen Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach zwei Explosionen vor einer Autowerkstatt in Köln-Mülheim in der Nacht zu Samstag (17. Januar) fahndet die Kriminalpolizei nach zwei unbekannten Männern. Die Tatverdächtigen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzenjacken getragen haben. Ihre Körpergröße wird zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner der Buchholzstraße gegen 0.30 Uhr zwei laute Detonationen gehört. Kurz darauf sollen sie beobachtet haben, wie zwei Männer in Richtung Düsseldorfer Straße flüchteten.

Durch die Explosionen wurden das Rolltor der Werkstatt sowie ein davor abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 15 zu melden. (cb/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren