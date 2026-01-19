Polizei Köln

POL-K: 260119-3-K Explosion vor Autowerkstatt in Mülheim - Kripo sucht nach zwei männlichen Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach zwei Explosionen vor einer Autowerkstatt in Köln-Mülheim in der Nacht zu Samstag (17. Januar) fahndet die Kriminalpolizei nach zwei unbekannten Männern. Die Tatverdächtigen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzenjacken getragen haben. Ihre Körpergröße wird zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner der Buchholzstraße gegen 0.30 Uhr zwei laute Detonationen gehört. Kurz darauf sollen sie beobachtet haben, wie zwei Männer in Richtung Düsseldorfer Straße flüchteten.

Durch die Explosionen wurden das Rolltor der Werkstatt sowie ein davor abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 15 zu melden. (cb/al)

