Polizei Köln

POL-K: 260119-1-K Aktueller Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall am Ebertplatz - Fußgänger reanimiert - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagmorgen (19. Januar) ist im Bereich des Ebertplatzes in der Kölner-Innenstadt ein bislang noch nicht identifizierter Fußgänger von einem LKW (Fahrer: 58) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten den Mann zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der 58-jährige Lkw-Fahrer gegen 7.50 Uhr vom Ebertplatz in Richtung Hansaring unterwegs. Auf Höhe der Neusser Straße soll er den Fußgänger erfasst haben, der laut Zeugen kurz zuvor aus Richtung Neusser Straße auf die Fahrbahn getreten war.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert vor Ort erste Spuren. Die Ermittlungen zur Identität des Fußgängers sowie zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariat 2 zu melden. (sw/al)

