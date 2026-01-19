PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260119-1-K Aktueller Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall am Ebertplatz - Fußgänger reanimiert - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagmorgen (19. Januar) ist im Bereich des Ebertplatzes in der Kölner-Innenstadt ein bislang noch nicht identifizierter Fußgänger von einem LKW (Fahrer: 58) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte reanimierten den Mann zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der 58-jährige Lkw-Fahrer gegen 7.50 Uhr vom Ebertplatz in Richtung Hansaring unterwegs. Auf Höhe der Neusser Straße soll er den Fußgänger erfasst haben, der laut Zeugen kurz zuvor aus Richtung Neusser Straße auf die Fahrbahn getreten war.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert vor Ort erste Spuren. Die Ermittlungen zur Identität des Fußgängers sowie zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariat 2 zu melden. (sw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren