Polizei Köln

POL-K: 260119-2-K Polizisten stellen Pedelec-Dieb am Hansaring dank aufmerksamen Zeugen

Köln (ots)

Streifenbeamte haben dank eines aufmerksamen Zeugen (28) am Sonntagmorgen (18. Januar) einen mutmaßlichen Pedelec-Dieb (34) im Stadtteil Neustadt-Nord auf frischer Tat gestellt. Gegen 6.40 Uhr hatte der mit orangefarbenen Badeschlappen bekleidete Tatverdächtige ein sehr teuer aussehendes Pedelec die Treppen zum Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle am Hansaring hinaufgetragen. Direkt dahinter hatte sich der 28-Jährige befunden, dem sofort das verbogene Fahrradschloss an dem E-Bike aufgefallen war.

Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert und eine genaue Täterbeschreibung durchgegeben hatte, nahmen Einsatzkräfte den Verdächtigen noch auf dem Bahnsteig vorläufig fest. Da der 34-Jährige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung ist, soll er noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

