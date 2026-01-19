PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 260119-2-K Polizisten stellen Pedelec-Dieb am Hansaring dank aufmerksamen Zeugen

Köln (ots)

Streifenbeamte haben dank eines aufmerksamen Zeugen (28) am Sonntagmorgen (18. Januar) einen mutmaßlichen Pedelec-Dieb (34) im Stadtteil Neustadt-Nord auf frischer Tat gestellt. Gegen 6.40 Uhr hatte der mit orangefarbenen Badeschlappen bekleidete Tatverdächtige ein sehr teuer aussehendes Pedelec die Treppen zum Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle am Hansaring hinaufgetragen. Direkt dahinter hatte sich der 28-Jährige befunden, dem sofort das verbogene Fahrradschloss an dem E-Bike aufgefallen war.

Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert und eine genaue Täterbeschreibung durchgegeben hatte, nahmen Einsatzkräfte den Verdächtigen noch auf dem Bahnsteig vorläufig fest. Da der 34-Jährige bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung ist, soll er noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren