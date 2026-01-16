Polizei Köln

POL-K: 260116-2-K/BAB Aktueller Autobahn-Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 - Lkw touchiert Leitplanke und verliert geladene Baumaschine

Köln (ots)

Am Freitagvormittag (16. Januar) ist ein 35-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 3 kurz hinter der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Schutzplanke geprallt und anschließend mit einem Sprinter (Fahrer: 28) kollidiert. Der aus dem Kreis Heinsberg stammende Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine geladene Baumaschine löste sich vom Anhänger des Lkw und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35-Jährige gegen 9 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Durch den Aufprall geriet der Lkw ins Schleudern, kollidierte mit dem Sprinter und kam schließlich rechts von der Fahrbahn in einer Böschung zum Stehen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wird der Verkehr in Richtung Frankfurt voraussichtlich bis in die späten Abendstunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Auffahrt Leverkusen-Zentrum in Richtung Frankfurt bleibt gesperrt. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell