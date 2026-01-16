Polizei Köln

POL-K: 260116-1-DU/D/K Einladung für Medienvertretende: Feierliche Taufe der WSP 3 auf der Messe "boot 2026"

Köln (ots)

Am Mittwoch (21. Januar) ist es soweit: ein neues Boot der Wasserschutzpolizei wird feierlich in Düsseldorf getauft. Das Boot wird zukünftig bei der WSP-Wache in Köln eingesetzt. Der Festakt findet von 14 bis 16 Uhr auf der Düsseldorfer Messe "boot 2026" in Halle 14 am Stand 14B02 statt (Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf).

Hier gibt es Anreiseinformationen: https://www.boot.de/de/Besuchen/Vorbereitung/Anreise

Begleitet wird die Zeremonie durch den Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, sowie den Duisburger Polizeipräsidenten Alexander Dierselhuis. Die Taufpatenschaft für die WSP 3 übernimmt die Vizepräsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalens, Frau Berivan Aymaz. Gerade vor dem Hintergrund eines einsatzintensiven Sommers mit zahlreichen Badeunfällen und tragischen Unglücken auf dem Rhein wird deutlich, wie wichtig eine moderne und leistungsfähige Flotte für die Wasserschutzpolizei ist. Die neue "schwimmende Wache" unterstützt die Einsatzkräfte bei Rettung, Prävention und Gefahrenabwehr. Die Wasserschutzpolizei in ganz Nordrhein-Westfalen gehört organisatorisch zum Polizeipräsidium Duisburg.

Sie möchten an der Veranstaltung teilnehmen? Für den Zugang zur Messe ist eine vorherige Presse-Akkreditierung über die Messe Düsseldorf erforderlich. Diese ist unter folgendem Link möglich: http://ots.de/g4GBuz

Zudem freuen wir uns über eine Anmeldung per E-Mail an pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de.

