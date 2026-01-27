Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße

Unbekannter randaliert und schlägt an einem Kiosk - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte männliche Person suchte am 26.01.2026, gegen 20.20 Uhr, einen Kiosk auf der Borkener Straße in Coesfeld auf. Dort begann er einen Streit mit einem Mitarbeiter und zwei Kunden. Dabei spuckte er diese an. Des weiteren schlug und trat er nach ihnen. Anschließend entfernte er sich auf seinem E-Bike in Richtung Innenstadt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - ca. 175cm groß - lange braune Haare - essential Mütze (schwarz oder dunkel blau)

Zur restlichen Bekleidung konnten keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell