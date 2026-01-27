PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße
Unfall mit drei Verletzten

Coesfeld (ots)

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am 26.01.2026, gegen 15.45 Uhr, die Holtwickerstraße in Coesfeld in Fahrtrichtung B474. In Höhe der Ampelkreuzung hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Auf der Linksabbiegerspur stand eine 44-jährige Autofahrerin aus Rosendahl, vor ihr wartete das Auto einer 59-jährigern Gescheranerin.

Als der Verkehr kurzzeitig wieder anrollte, fuhr die 41-Jährige an und wollte auf die Linksabbiegerspur wechseln. Sie bemerkte nicht, dass die Fahrzeuge auf dieser Spur bereits wieder zum Stillstand gekommen waren, und fuhr auf den Wagen der 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde deren Auto auf das Fahrzeug der 59-Jährigen geschoben.

Bei dem Unfall verletzten sich zwei Kinder, die auf der Rückbank der 44-Jährigen saßen, sowie die Gescheranerin. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:31

    POL-COE: Billerbeck, Bombeck / Autofahrer ohne Führerschein und Zulassung angehalten

    Coesfeld (ots) - Polizisten hielten am 26.01.2026, gegen 15.45 Uhr, im Rahmen einer gezielten Kontrolle, einen 36-jährigen Autofahrer aus Nottuln an und kontrollierten ihn. Der Autofahrer gab sofort zu, keinen Führerschein zu besitzen und für sein Auto keine Zulassung zu haben. Außerdem habe er die Kennzeichen von einem Schrottplatz entwendet und die Plaketten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:46

    POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Transporter aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Durch das Aufschneiden einer Schiebetür gelangten Unbekannte in den Laderaum eines Transporters an der Robert-Bosch-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Freitag (23.01.26) und 6.15 Uhr am Montag (26.01.26). Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge. Im Zuge der Tat versuchten die Täter zudem, in ein Gebäude der betroffenen Firma zu gelangen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren