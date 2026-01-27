Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße

Unfall mit drei Verletzten

Coesfeld (ots)

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am 26.01.2026, gegen 15.45 Uhr, die Holtwickerstraße in Coesfeld in Fahrtrichtung B474. In Höhe der Ampelkreuzung hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Auf der Linksabbiegerspur stand eine 44-jährige Autofahrerin aus Rosendahl, vor ihr wartete das Auto einer 59-jährigern Gescheranerin.

Als der Verkehr kurzzeitig wieder anrollte, fuhr die 41-Jährige an und wollte auf die Linksabbiegerspur wechseln. Sie bemerkte nicht, dass die Fahrzeuge auf dieser Spur bereits wieder zum Stillstand gekommen waren, und fuhr auf den Wagen der 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde deren Auto auf das Fahrzeug der 59-Jährigen geschoben.

Bei dem Unfall verletzten sich zwei Kinder, die auf der Rückbank der 44-Jährigen saßen, sowie die Gescheranerin. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell