Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Neuer Bezirksbeamter der Polizei wird vorgestellt

Coesfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt am Dienstag (10.02.2026) um 12.00 Uhr Medienvertreter zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten für die Gemeinde Senden ein. Die Vorstellung findet im Trauzimmer des Rathauses statt. Um eine Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

