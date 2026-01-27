Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Kapellenweg, Hellerstraße/Einbrüche

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag (26.01.) zwischen 17.00 Uhr und 21.20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Kapellenweg. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Haus und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld sowie ein paar Schuhe. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Ebenfalls auf ein Einfamilienhaus hatten es Täter an der Hellerstraße abgesehen. Im Zeitraum zwischen Montag (26.01.), 19.30 Uhr und Dienstag (27.01.), 08.15 Uhr brachen sie auch hier ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem zur Zeit leerstehenden Objekt. Aus dem Keller entwendeten sie einige Schnapsflaschen. Der Kriminalpolizei gelang es auch hier, Spuren zu sichern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell