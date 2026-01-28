Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nottulner Straße, Wincklerstraße

Autofahrer gestoppt, Joint sichergestellt

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle am 27.01.2026, gegen 22.45 Uhr, wegen eines defekten Frontscheinwerfers, nahmen die Beamten intensiven Cannabisgeruch bei einem 31-jährigen Autofahrer aus Dülmen wahr. In der Mittelkonsole des Fahrzeugs befand sich ein angerauchter "Joint". Der 31-Jährige verweigerte sämtliche Tests zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit. Ihm wurde auf der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe entnommen, der Joint sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

